La Soluzione ♚ Il cavallo male in arnese di don Chisciotte

La soluzione di 10 lettere per la definizione: Il cavallo male in arnese di don Chisciotte. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : RONZINANTE

Curiosità su Il cavallo male in arnese di don chisciotte: Ma a tutte le forme di vita, è rimasta famosa. (essere) male in arnese / (essere) messo/preso male (essere) malmesso nel senso di malvestito, trasandato... Ronzinante (Rocinante in lingua originale) è il cavallo di Don Chisciotte dal romanzo Don Chisciotte della Mancia, di Miguel de Cervantes. Come si può facilmente intuire dal nome, Ronzinante era un ronzino a cui Don Chisciotte diede questo nome prima di partire per diventare un cavaliere errante, perché gli appariva "maestoso" e "sonoro". Il suo padrone pensò ininterrottamente per quattro giorni per trovargli un nome. Nonostante Ronzinante fosse un cavallo di scarsa qualità, Don Chisciotte lo considerava alla pari dei più grandi cavalli mai esistiti, come Bucefalo di Alessandro Magno e proprio col suffisso "-ante" il padrone lo identificava ...

Altre Definizioni con ronzinante; cavallo; male; arnese; chisciotte;