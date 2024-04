La Soluzione ♚ Lo cavalca don Chisciotte

La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : RONZINANTE

Curiosità su Lo cavalca don chisciotte: Disambiguazione – "don chisciotte" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi don chisciotte (disambigua). disambiguazione – "don quixote" rimanda... Ronzinante (Rocinante in lingua originale) è il cavallo di Don Chisciotte dal romanzo Don Chisciotte della Mancia, di Miguel de Cervantes. Come si può facilmente intuire dal nome, Ronzinante era un ronzino a cui Don Chisciotte diede questo nome prima di partire per diventare un cavaliere errante, perché gli appariva "maestoso" e "sonoro". Il suo padrone pensò ininterrottamente per quattro giorni per trovargli un nome. Nonostante Ronzinante fosse un cavallo di scarsa qualità, Don Chisciotte lo considerava alla pari dei più grandi cavalli mai esistiti, come Bucefalo di Alessandro Magno e proprio col suffisso "-ante" il padrone lo identificava ...

