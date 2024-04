La Soluzione ♚ Bucate

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Bucate. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : FORATE

Curiosità su Bucate: La molletta da bucato è un oggetto, in genere di plastica o di legno, usato per assicurare ad un apposito sostegno i vestiti appesi per l'asciugatura.... I Nasi Forati (anche noti con il nome francese Nez Percés o con il nome Nimiipu) sono una tribù nativa americana che abitava sull'Altopiano del Columbia, nella zona centrale dell'odierno stato federale dell'Idaho e in una parte degli stati di Washington e Oregon, negli Stati Uniti d'America. Vivevano principalmente di caccia e di pesca e si dedicavano all'allevamento dei cavalli.

