Avvolge il guanciale

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Avvolge il guanciale. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : FEDERA

Curiosità su Avvolge il guanciale: Più profonda della funerea oscurità che avvolge il tamigi, dove almeno i fanali permettono di individuare navi, il porto perduto nella nebbia, conducendo... La federa è un sacco di stoffa, spesso coordinato con le lenzuola, che viene usato a foderare i cuscini del letto. Il suo scopo è quello di proteggere il cuscino in esso contenuto e non farlo sporcare con il grasso dei capelli o con il sudore della fronte. È realizzata in tessuto di cotone, di lino o di seta, lo stesso materiale di cui sono costituite le lenzuola. Un tempo erano tassativamente di colore bianco ma ora possono essere variamente colorate spesso per armonizzare con il colore del copriletto o delle pareti della stanza o ancora con i colori dei tendaggi. Devono essere lavate spesso, parimenti alle lenzuola, per evitare che vi si ...

