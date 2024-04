La Soluzione ♚ L attrice Koshy

La soluzione di 4 lettere per la definizione: L attrice Koshy. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : LIZA

Curiosità su L attrice koshy: Elizabeth liza koshy (houston, 31 marzo 1996) è un'attrice, conduttrice televisiva, comica e youtuber statunitense. la sua carriera ha inizio su vine... Liza May Minnelli (pronuncia ['laz m'nl]) (Los Angeles, 12 marzo 1946) è un'attrice, cantante e ballerina statunitense. Celebre cantante ed attrice, la Minnelli è tra un ristretto gruppo di artisti che hanno vinto tutti e quattro i premi principali dello showbusiness statunitense e soprannominato EGOT, dalle iniziali dei nomi dei premi: Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award.

Altre Definizioni con liza; attrice; koshy;