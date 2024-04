La Soluzione ♚ L agenzia dello Shuttle

La soluzione di 4 lettere per la definizione: L agenzia dello Shuttle. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : NASA

Curiosità su L agenzia dello shuttle: Transportation system (sts), comunemente noto come space shuttle, navetta spaziale o shuttle, è stato un sistema di lancio spaziale riutilizzabile della... La NASA (/'naza/), acronimo di National Aeronautics and Space Administration (in italiano: "Ente Nazionale per le attività Spaziali e Aeronautiche"), è l'agenzia governativa civile responsabile del programma spaziale e della ricerca aerospaziale degli Stati Uniti d'America. Nei suoi primi dieci anni di attività la NASA costruì nuovi centri per la ricerca e sviluppo e per la gestione delle attività aerospaziali: il Goddard Space Flight Center, il Manned Spacecraft Center, il Kennedy Space Center e l'Electronics Research Center. Dopo il Programma Apollo per l'esplorazione della Luna, l'attività spaziale si è sviluppata attraverso il programma ...

