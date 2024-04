La Soluzione ♚ Abitavano a Ninive

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Abitavano a Ninive. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ASSIRI

Curiosità su Abitavano a ninive: Shabak. la piana di ninive si trova a est, a nord-est della città di mosul, nel governatorato iracheno di ninive. l'antica città di ninive sorgeva dove oggi... Anticamente il termine “assiri”(in accadico: Aššur; in aramaico: /, Aûr; in ebraico: , Ashur) si riferiva a una regione dell'alto Tigri, corrispondente all'estrema regione settentrionale dell'odierno Iraq. Era cinta ad est dai monti Zagros e a nord dal massiccio dell'Armenia, mentre a sud-ovest si estendeva la pianura mesopotamica. Alla fine del III millennio a.C. questo territorio fu colonizzato da una popolazione semitica di Amorrei, strettamente imparentata con i Babilonesi, cioè gli Assiri che, come la stessa regione, presero il nome dall'antica città di Assur. Più tardi il termine andò a indicare l'impero assiro ...

