La Soluzione ♚ Lo sono i desideri soddisfatti

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Lo sono i desideri soddisfatti. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ESAUDITI

Curiosità su Lo sono i desideri soddisfatti: Natura del djinn: un djinn concede desideri in cambio di anime, ma poiché i djinn sono di natura demoniaca, i desideri vengono raggirati e trasformati in... Preghiere esaudite è l'ultimo romanzo di Truman Capote. Pubblicato postumo, è in realtà il frammento di un'opera molto più grande che avrebbe dovuto chiamarsi Answered Prayers. A Dark Comedy About the Very Rich. Concepito già nell'estate 1958, Capote progettò di scrivere un romanzo memorialistico che avrebbe rappresentato l'alta società newyorchese come fece Proust nella Recherche ritraendo quella francese di inizio secolo. Il libro uscì in Inghilterra nel 1986 presso l'editore Hamish Hamilton, in America fu pubblicato dalla Random House di New York nel 1987.

