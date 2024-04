La Soluzione ♚ La Scientifica dei Carabinieri sigla

La soluzione di 3 lettere per la definizione: La Scientifica dei Carabinieri sigla. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : RIS

Curiosità su La scientifica dei carabinieri sigla: Investigazioni scientifiche, in sigla ris, è il nome di 4 reparti dell'arma dei carabinieri che svolgono attività tecnico-scientifica nell'ambito delle... R.I.S. Roma - Delitti imperfetti è una serie televisiva italiana, prodotta dal 2010 al 2012 e trasmessa in prima visione da Canale 5. È lo spin-off di R.I.S. - Delitti imperfetti.

Altre Definizioni con ris; scientifica; carabinieri; sigla;