La Soluzione ♚ Prestigiosa squadra di calcio portoghese

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Prestigiosa squadra di calcio portoghese. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : BENFICA

Curiosità su Prestigiosa squadra di calcio portoghese: Redazione, il real giocherà le gare in casa allo stadio di stéfano, su calcioefinanza.it, 2 giugno 2020. url consultato il 22 ottobre 2020. ^ nella casa... Lo Sport Lisboa e Benfica, meglio noto più semplicemente come Benfica (Euronext: SLBEN), è una società polisportiva portoghese con sede nella capitale Lisbona, nella freguesia di São Domingos de Benfica. Attiva in numerose discipline, è nota a livello internazionale principalmente per la sua sezione calcistica, che milita nella massima divisione portoghese, dalla quale non è mai retrocessa. Gioca le partite casalinghe allo stadio dello sport di Lisbona e Benfica, noto in modo ufficioso come Estádio da Luz, letteralmente "stadio della luce", soprannominato a Catedral, "la Cattedrale". Il Benfica è la squadra portoghese più titolata in ...

