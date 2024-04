La Soluzione ♚ Preoccupati o preoccupanti

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Preoccupati o preoccupanti. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SERI

Curiosità su Preoccupati o preoccupanti: Le nostre preoccupazioni abbiamo spiegato ancora una volta che siamo preoccupati la coppia di enunciati mostra come il complemento oggetto (le nostre... La Serica (in greco antico S) era uno dei paesi più orientali dell'Asia noti agli antichi geografi greci e romani. Si ritiene generalmente che corrispondesse alla Cina settentrionale delle dinastie Zhou, Qin e Han, dal momento che veniva raggiunta via terra tramite la via della seta, a differenza della Sina (Sinae), che veniva raggiunta via mare. Una distinzione simile si riscontrerà anche più tardi, nel Medioevo, tra il «Catai» (a nord) e il «Mangi» o «Cina» (a sud). Gli abitanti della Serica venivano chiamati Seri (Seres, in greco antico Se), nome con cui veniva indicata anche la loro regione. L'accesso alla Serica divenne ...

