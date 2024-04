La Soluzione ♚ Occupate da conquistatori

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Occupate da conquistatori. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : INVASE

Curiosità su Occupate da conquistatori: Illegittimo o comunque nato da una unione non canonica non riconosciuta dalla chiesa, era comunque conosciuto come "il conquistatore" (in inglese "the conqueror"... L'Invasione del Kuwait (in arabo ) è stata un'operazione militare condotta dall'Iraq, con la quale invase il vicino Kuwait, provocando di conseguenza un'occupazione militare del paese durata sette mesi. L'operazione si concluse con l'annessione del Kuwait all'Iraq, non riconosciuta dall'ONU, che diede inizio alla guerra del Golfo.

