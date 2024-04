La Soluzione ♚ Il nome dello scrittore e aforista Flaiano

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Il nome dello scrittore e aforista Flaiano. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ENNIO

Curiosità su Il nome dello scrittore e aforista flaiano: "flaiano" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi flaiano (disambigua). ennio flaiano (pescara, 5 marzo 1910 – roma, 20 novembre 1972) è... Ennio Morricone (Roma, 10 novembre 1928 – Roma, 6 luglio 2020) è stato un compositore, direttore d'orchestra e arrangiatore italiano. La sua carriera ingloba un'enorme quantità di generi compositivi, che ne hanno fatto uno dei più importanti, prolifici e influenti compositori cinematografici nella storia della musica. Ha scritto le musiche per più di 470 film e serie TV, oltre che opere di musica contemporanea. Le musiche di Morricone sono state usate in più di 60 film vincitori di premi. Come giovane arrangiatore della casa discografica RCA Italiana, all'epoca attiva a Roma, contribuì anche a formare il sound degli anni sessanta italiani, ...

