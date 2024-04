La Soluzione ♚ Metropoli di Taiwan

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Metropoli di Taiwan. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TAIPEI

Curiosità su Metropoli di taiwan: Significati, vedi metropoli (disambigua). una metropoli (in greco antico µt = madre e p = città/popolazione) è una città di grandi dimensioni la... Taipei (AFI: /tai'pi/; cinese: T, Táibei ShìP, T'ai peiW) è la capitale de facto di Taiwan, nonché la sua seconda maggiore città per popolazione (2.581.006 abitanti) dopo Nuova Taipei. Posta all'estremità settentrionale dell'isola, è una municipalità speciale amministrata direttamente dalla Repubblica di Cina (nota come Taiwan). È il centro del commercio, del governo e della cultura di Taiwan. Le principali attività economiche sono incentrate su industrie chimiche, farmaceutiche, metallurgiche, siderurgiche, meccaniche, chimiche, elettrotecniche, elettroniche, tessili, alimentari, editoriali, della carta e anche della costruzione di ...

