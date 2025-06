Mancia gratifica nei cruciverba: la soluzione è Regalia

Home / Soluzioni Cruciverba / Mancia gratifica

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Mancia gratifica' è 'Regalia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

REGALIA

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Regalia, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Regalia? Regalia indica gli onori e i privilegi legati a un ruolo di prestigio, come quelli di un sovrano o di un’autorità. Si riferisce a elementi simbolici come corone, mantelli o insegne che rappresentano il potere e lo status. In breve, le regalie sono le insegne di un'elevata posizione sociale o ufficiale, sottolineando il valore e l'importanza di chi le possiede.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lauta come una manciaUna generosa manciaGratifica lavorativa

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Mancia gratifica"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

R Roma

E Empoli

G Genova

A Ancona

L Livorno

I Imola

A Ancona

I E R O S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IROSE" IROSE

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.