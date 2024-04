La Soluzione ♚ Fornita di qualità

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Fornita di qualità. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : DOTATA

Curiosità su Fornita di qualita: Progetto di riferimento. il controllo della qualità è una "parte della gestione della qualità mirata a soddisfare i requisiti per la qualità", così come... Megulia detta Megulia Dotata (Roma, III sec. a.C. circa – Roma, II a.C. circa) è stata una nobile romana, vissuta a cavallo della seconda guerra punica.

