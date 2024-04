La Soluzione ♚ Essere simili

La soluzione di 14 lettere per la definizione: Essere simili. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : RASSOMIGLIARSI

Curiosità su Essere simili: Disambiguazione – se stai cercando il concetto di essere vivente, vedi organismo vivente. quello dell'essere è un tema che attraversa tutta la storia della... Il capro espiatorio era un capro utilizzato anticamente durante i riti con cui gli ebrei chiedevano il perdono dei propri peccati nel Tempio di Gerusalemme. Il nome deriva dal rito ebraico compiuto nel giorno dell'espiazione (kippur), quando il sommo sacerdote caricava tutti i peccati del popolo su un capro e poi lo mandava nel deserto. Il rito è descritto dalla Bibbia nel Levitico (cap. 16), nella Mishnah (Yoma cap. 6) e nel Talmud (Yoma, fogli 66-67). In senso figurato un capro espiatorio è chiunque o qualunque cosa (individuo, gruppo, organizzazione, etc.) eletto a responsabile di colpe collettive delle quali è totalmente o parzialmente ...

