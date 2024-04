La Soluzione ♚ Cosmetico per le unghie

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Cosmetico per le unghie. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SMALTO

Curiosità su Cosmetico per le unghie: Attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. lo smalto per unghie è un prodotto cosmetico per colorare, proteggere e fortificare le unghie o nasconderne... Lo smalto è un rivestimento inorganico fusibile che si fissa sul metallo o su ceramica ad alta temperatura (da 500 a 900 °C). È una sostanza a base vetrosa di ogni colore, applicato spesso a oggetti di ceramica, come pure su rame, bronzo, argento e oro o loro leghe. Nell'industria si applica su acciaio, ghisa e alluminio. Diventa così una protezione da ossidazioni, dall'acqua e da acidi.

Altre Definizioni con smalto; cosmetico; unghie;