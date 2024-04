La Soluzione ♚ Dà lucentezza alle unghie La definizione e la soluzione di 6 lettere: Dà lucentezza alle unghie. SMALTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Da lucentezza alle unghie: Lo smalto è un rivestimento inorganico fusibile che si fissa sul metallo o su ceramica ad alta temperatura (da 500 a 900 °C). È una sostanza a base vetrosa di ogni colore, applicato spesso a oggetti di ceramica, come pure su rame, bronzo, argento e oro o loro leghe. Nell'industria si applica su acciaio, ghisa e alluminio. Diventa così una protezione da ossidazioni, dall'acqua e da acidi. Sostantivo Significato e Curiosità su: Lo smalto è un rivestimento inorganico fusibile che si fissa sul metallo o su ceramica ad alta temperatura (da 500 a 900 °C). È una sostanza a base vetrosa di ogni colore, applicato spesso a oggetti di ceramica, come pure su rame, bronzo, argento e oro o loro leghe. Nell'industria si applica su acciaio, ghisa e alluminio. Diventa così una protezione da ossidazioni, dall'acqua e da acidi. smalto ( approfondimento) m (pl.: smalti) (edilizia) impasto di ghiaia e laterizi usato come base per pavimenti e impermeabilizzazioni (chimica) sostanza colorata a base vetrosa che si applica su oggetti di metallo o ceramica, sia a fine di decorazione che per impedirne l'ossidazione e l'attacco da parte dell'acqua e degli acidi vernice lucida da stendere come decorazione su legno o altre superfici (farmacologia) vernice cosmetica che viene utilizzata per laccare le unghie (biologia) (anatomia) (fisiologia) (medicina) tessuto durissimo che ricopre la parte esposta del dente (araldica) designa, in forma collettiva, gli elementi cromatici (metalli, colori e pellicce) che compaiono negli stemmi Voce verbale smalto prima persona singolare dell'indicativo presente di smaltare Sillabazione smàl | to Pronuncia IPA: /'zmalto/ Etimologia / Derivazione dal francone smalt, a sua volta derivato dal tedesco schmelzen Sinonimi rivestimento, vernice

(senso figurato) brillantezza, lucentezza, vitalità, vivacità, verve, energia, brio Contrari grigiore, indolenza Altre Definizioni con smalto; lucentezza; unghie; Vernice per le unghie; Ha lucentezza vitrea; Una lucentezza lunare; Lima le unghie al cavallo; Grattare con le unghie; Ha le unghie retrattili;

