La Soluzione ♚ Chi ha abbracciato di recente un ideale

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Chi ha abbracciato di recente un ideale. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : NEOFITA

Curiosità su Chi ha abbracciato di recente un ideale: Statua antica. viene sospinta e riscaldata dal soffio di zefiro, il vento fecondatore, abbracciato a un personaggio femminile con cui simboleggia la fisicità... Il termine neòfita (desueta oggi la variante neofito) deriva dal latino ecclesiastico neòphytus, ricalcato sul greco et (composto da néos, "nuovo", e phytòs, "nato"), con il significato quindi di "nuovo nato".

Altre Definizioni con neofita; abbracciato; recente; ideale;