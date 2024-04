La Soluzione ♚ Attività retribuita

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Attività retribuita. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : LAVORO

Curiosità su Attivita retribuita: Forzata del lavoratore. il lavoratore non può svolgere alcun'altra attività retribuita durante tale periodo, e contestualmente richiedere un anticipo del... Il lavoro è un'attività produttiva, che implica la messa in atto di conoscenze rigorose e metodiche, intellettuali e/o manuali, per produrre e dispensare beni e servizi in cambio di compenso, monetario o meno. La definizione più appropriata del lavoro, anche da un punto di vista sociale, è quella scritta su molti testi di economia: "Il lavoro è quell'attività che non è fine a se stessa, ma che tende al procacciamento di altre utilità". Si tratta di un servizio utile che si rende alla società, e prevede la concessione sistematica al pubblico di un bene in cambio di un altro, in forma di compenso non sempre monetario. Nel mondo moderno ...

