La Soluzione ♚ L Anderson di Grand Budapest Hotel

La soluzione di 3 lettere per la definizione: L Anderson di Grand Budapest Hotel. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : WES

Curiosità su L anderson di grand budapest hotel: grand budapest hotel (the grand budapest hotel) è un film del 2014 scritto, diretto e co-prodotto da wes anderson, con tratti mutuati dal genere del caper... Wes Anderson, vero nome Wesley Wales Anderson (Houston, 1º maggio 1969), è un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense. La sua produzione si contraddistingue per l'eccentricità e una personale cifra stilistica, che ha polarizzato la critica e gli spettatori e portato alla creazione di parodie, tanto che ormai l'aggettivo “andersoniano” è divenuto sinonimo di un certo tipo di estetica.

Altre Definizioni con wes; anderson; grand; budapest; hotel;