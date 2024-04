La Soluzione ♚ L abbellimento del legno

La soluzione di 16 lettere per la definizione: L abbellimento del legno. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : IMPIALLACCIATURA

Curiosità su L abbellimento del legno: Cercando il termine del lessico filologico, vedi abbellimento (filologia). voce principale: notazione musicale. un abbellimento, nella notazione musicale... L'impiallacciatura è un'operazione che viene eseguita in falegnameria e consiste nel ricoprire un legname non pregiato o un pannello con un sottilissimo tranciato di legno detto piallaccio. Nel caso del legno, ne viene usato uno pregiato, lungo la vena o controvena o nella radica dell'albero (radica di Tetraclinis articulata, noce, ulivo, vene di noce, mogano, palissandro, ciliegio e varie tipologie di legni esotici provenienti dall'Africa e dall'America Latina), in modo da dare al prodotto la sembianza di una essenza di grande qualità. Il termine "impiallacciatura" viene comunemente utilizzato, in modo improprio, per indicare qualsiasi ...

