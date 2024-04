La Soluzione ♚ Una grossa paura

Una grossa paura

Soluzione : SPAVENTO

Curiosità su Una grossa paura: Hai mai avuto paura è un film del 2023 scritto e diretto da ambra principato. un villaggio dell'italia centrale, nel xix secolo. giacomo è un giovane... Capitan Spaventa di Vall'Inferna è la maschera ligure della commedia dell'arte creata dall'attore Francesco Andreini (1548-1624). Capitan Spaventa è un soldato sognatore, colto e di buon senso, in netta opposizione ad un altro capitano: lo sbruffone Capitan Matamoros. A ricostruzione del personaggio, possediamo una raccolta di scritti generici dello stesso Andreini, chiamati "Le bravure di Capitan Spaventa".

