La Soluzione ♚ Ulula nei boschi

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Ulula nei boschi. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : LUPO

Curiosità su Ulula nei boschi: Medesimo tema. licantropo donato mitola les loups garous thomas fersen ulula (le avventure di un lupo mannaro a riccione) giorgio faletti lupus daemonis... Il lupo grigio (Canis lupus Linnaeus, 1758), detto anche lupo comune o semplicemente lupo, è un canide lupino, presente nelle zone remote del Nord America e dell'Eurasia. È il più grande della sua famiglia, con un peso medio di 43–45 kg per i maschi e 36-38,5 kg per le femmine. Oltre che per le dimensioni, il lupo grigio si distingue dagli altri membri del genere Canis per il suo muso e le orecchie meno appuntite. Il suo mantello invernale è lungo e folto, di colore prevalentemente grigio variegato. Alcuni esemplari presentano anche mantelli bianchi, rossi, bruni o neri. È la specie del genere Canis più abile nella caccia grossa ...

