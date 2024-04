La Soluzione ♚ Troppo scrupoloso

La soluzione di 10 lettere per la definizione: Troppo scrupoloso. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : METICOLOSO

Curiosità su Troppo scrupoloso: Volta una persona che deve sparire. miguel si accorge che dexter è troppo scrupoloso nell'organizzare gli omicidi e intuisce che l'ematologo svolga queste... Il labor limae è il lavoro di "limatura" che ogni artista compie dopo aver abbozzato l'opera. Il termine è particolarmente usato nell'indicare la minuzia nella scelta delle parole compiuta da scrittori e poeti nelle proprie opere. La locuzione deriva da un passo dell'Ars poetica di Orazio (vv. 290 sgg.). L'immagine della lima come "simbolo di un'arte raffinata", dopo Orazio, fu ripresa da altri scrittori latini (Ovidio, Marziale). Tuttavia, prima ancora di Orazio, Catullo stesso, insieme alla cerchia dei neòteroi, era stato un degno rappresentante del labor limae. Nella letteratura italiana il termine lima ha assunto, con riferimento ...

Altre Definizioni con meticoloso; troppo; scrupoloso;