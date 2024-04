La Soluzione ♚ Trasmesse di generazione in generazione

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Trasmesse di generazione in generazione. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : REDITARIE

Curiosità su Trasmesse di generazione in generazione: Preceduta dalla generazione dei baby boomer ed è seguita dalla generazione y. il termine "generazione x" fu usato per un grande fotoreportage di robert capa...

