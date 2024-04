La definizione e la soluzione di 5 lettere: Da lui ci separa una generazione. NONNO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Sostantivo

Significato e Curiosità su: I nonni, rispettivamente il nonno (dal Latino tardo: Nonnus, « monaco, balio ») e la nonna, sono i genitori dei genitori di una persona. Sono detti "nonni paterni" i genitori del padre, e "nonni materni" i genitori della madre. In italiano e in molte altre lingue, con il termine "nonni si posso intendere sia i nonni materni, sia quelli paterni. In altre lingue, come lo svedese e il norvegese, i nonni paterni e materni vengono indicati con termini distinti.

nonno ( approfondimento) m





nei confronti di un figlio o di una figlia, il padre del padre (nonno paterno) e il padre della madre ( nonno materno) Vittorio Emanuele II era il nonno di Vittorio Emanuele III

Umberto I era il nonno di Umberto II

Augusto fu il nonno di Agrippina maggiore

Erasmus Darwin è stato il nonno di Charles Darwin (per estensione) persona anziana Luigi è così invecchiato che sembra mio nonno





Sillabazione

nòn | no

Pronuncia

IPA: /'nnno/

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo nonnus ovvero "monaco", e cioè "uomo anziano"

Parole derivate

bisnonno, nonnismo, trisnonno

Termini correlati

figlio, nipote, zio

Alterati

( diminutivo ) nonnino: (affettuoso)

nonnino: (affettuoso) (spregiativo) nonnetto: ha un'accezione leggermente derisoria e dispregiativa, compassionevole)

Iponimi

padre, figlio, nipote

Iperonimi

trisavolo, bisnonno

Proverbi e modi di dire