La soluzione di 8 lettere per la definizione: Titoli di credito. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CAMBIALI

Curiosità su Titoli di credito: Non-imprenditori (es. utilizzo di assegni). in base al contenuto, i titoli di credito si distinguono in: i titoli di credito in senso stretto (o effetti... La cambiale è un titolo di credito la cui funzione tipica è quella di rimandare il pagamento di una somma in denaro. In Italia la disciplina principale è contenuta nella cosiddetta legge cambiaria (R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669).

