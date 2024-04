La Soluzione ♚ Storica sconfitta della flotta turca

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Storica sconfitta della flotta turca. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : LEPANTO

Curiosità su Storica sconfitta della flotta turca: Suo piccolo contingente in libia solo attraverso il mediterraneo. la flotta turca non fu in grado di competere con la regia marina, e gli ottomani non... La battaglia di Lepanto (Lèpanto; chiamata Nafpaktos [apat] dagli abitanti, Lepanto dai veneziani e Inebahti in turco) o battaglia delle Echinadi o Curzolari fu uno scontro navale avvenuto il 7 ottobre 1571 nel corso della guerra di Cipro tra le flotte musulmane dell'Impero ottomano e quelle cristiane (federate sotto le insegne pontificie) della Lega Santa che riuniva le forze navali, di cui metà era della Repubblica di Venezia da sola e l'altra metà composta congiuntamente dalle galee dell'Impero spagnolo (con il Regno di Napoli e il Regno di Sicilia), dello Stato Pontificio, della Repubblica di Genova, dei Cavalieri di Malta, del ...

Altre Definizioni con lepanto; storica; sconfitta; flotta; turca;