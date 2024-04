La Soluzione ♚ Scheletri d imbarcazioni

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Scheletri d imbarcazioni. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SCAFI

Curiosità su Scheletri d imbarcazioni: Almeno nove, dal ii secolo a.c. al vii secolo d.c.), sono affondate almeno trenta imbarcazioni. le imbarcazioni, tra navi da trasporto e barche fluviali,... Benedetto Scafi (Santopadre, 23 luglio 1806 – Santopadre, 26 dicembre 1879) è stato un abate italiano. Fu autore del volume Notizie storiche di Santopadre del 1871.

