La Soluzione ♚ Ha il rubinetto sopra

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Ha il rubinetto sopra. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : LAVABO

Curiosità su Ha il rubinetto sopra: Dotati di tre rubinetti decorati con teste di drago; in alcuni casi il rubinetto ricurvo è stato affiancato o sostituito da un rubinetto metallico a molla... Il lavabo (anche lavandino o lavello o in Italia anticamente o regionalmente anche acquaio, seppur con significato più specifico), è un apparato costituito da una sorgente idrica e una bacinella di raccolta con scarico.

