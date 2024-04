La Soluzione ♚ Relativa alla moderna Ellade

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Relativa alla moderna Ellade. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : NEOGRECA

Curiosità su Relativa alla moderna ellade: Formalmente, ma più comunemente, è chiamata eda, elláda /e'laða/, riferibile al termine italiano èllade. nel mito antico, l'eroe eponimo ellèno era l'antenato... Il greco moderno, neoellenico o neogreco (in greco a nèa ellinikà ['nea elini'ka] o ee neoellinikì [neo.elini'ki]; storicamente e colloquialmente anche conosciuto come µaa romèika [o'meika]) è l'ultimo stadio del processo evolutivo della lingua greca, attualmente parlata da circa 15,5 milioni di persone, soprattutto in Grecia e a Cipro. Convenzionalmente e in modo simbolico, si comincia a parlare di greco moderno a partire dalla caduta dell'Impero bizantino, nel 1453. Per molto di questo tempo la lingua è esistita in una forma di diglossia, con vari dialetti parlati a livello locale e regionale coesistenti ...

Altre Definizioni con neogreca; relativa; moderna; ellade;