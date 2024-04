La Soluzione ♚ Recipienti panciuti

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Recipienti panciuti. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ORCI

Curiosità su Recipienti panciuti: Approssimativamente cilindrica, che si restringe verso l'imboccatura, o panciuta. può avere dei manici per facilitarne il trasporto. le giare venivano usate... Roberto Gaston Orci (Città del Messico, 20 luglio 1973) è uno sceneggiatore, produttore televisivo e produttore cinematografico messicano con cittadinanza statunitense.

