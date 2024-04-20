Recipienti dogati

Home / Soluzioni Cruciverba / Recipienti dogati

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Recipienti dogati' è 'Botti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BOTTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Recipienti dogati" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Altre soluzioni: STAI - TINI - BARILI

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Recipienti dogati". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Botti? I botti sono contenitori robusti e capienti, spesso in legno o metallo, usati per conservare e trasportare liquidi come vino, birra o olio. La loro struttura permette di mantenere intatte le proprietà delle sostanze al loro interno, grazie anche alla loro forma e materiali. Questi recipienti sono fondamentali in molte tradizioni agricole e artigianali, rappresentando un patrimonio culturale e pratico per la conservazione di prodotti liquidi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Recipienti dogati nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Botti

Quando la definizione "Recipienti dogati" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Recipienti dogati" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Botti:

B Bologna O Otranto T Torino T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Recipienti dogati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Scoppi di petardiGrossi recipienti per il vinoContengono o vino o polvere piricaPiccoli recipienti dogatiFabbrica piccoli recipienti dogatiI recipienti del truffatoreRecipienti per un infusoRecipienti per la pioggia