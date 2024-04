La Soluzione ♚ Fu rapito in cielo su un carro di fuoco

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Fu rapito in cielo su un carro di fuoco. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ELIA

Curiosità su Fu rapito in cielo su un carro di fuoco: «salì nel turbine verso il cielo» con «un carro di fuoco e cavalli di fuoco» (2re 2, 11) lo stesso argomento in dettaglio: libro di enoch. il patriarca enoch... Il profeta Elia (nome ebraico Eliyahu, che significa "il mio Dio è Yahweh") o Elias (in greco a Elías o Ilias; siriaco: Elyae; arabo: o , Ilyas o Ilya) della città di Tishbà nel paese di Galaad, e perciò detto anche il Tisbita, è una delle figure più rilevanti dell'Antico Testamento; le sue gesta sono narrate nei due "libri dei Re" della Bibbia.

