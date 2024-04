La Soluzione ♚ Lanciare gettare lontano

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Lanciare gettare lontano. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SCAGLIARE

Curiosità su Lanciare gettare lontano: Alla follia la piccola futura e sale sul tetto dell'ipm minacciando di gettare la bambina, tuttavia rosa riesce a impedirglielo. fallito questo tentativo... Il lancio del disco è una specialità sia maschile che femminile dell'atletica leggera in cui l'atleta cerca di scagliare il più lontano possibile un attrezzo di forma lenticolare fatto di legno, con un'anima in metallo (il disco). Il lancio del disco è uno sport antico. Il Discobolo di Mirone, la celeberrima scultura che ritrae un atleta che si appresta a scagliare il disco, risale al V secolo a.C. Nelle Olimpiadi moderne il lancio del disco maschile è previsto sin dalla prima edizione, mentre la gara femminile fu introdotta ai Giochi di Amsterdam 1928.

