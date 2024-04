La Soluzione ♚ Partenze di velivoli

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Partenze di velivoli. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : DECOLLI

Curiosità su Partenze di velivoli: Dipinti di nero, i velivoli teleguidati uav adottano livree dette mono-grigio, con insegne a bassa visibilità. gli uav vengono generalmente dotati di motori... Il decollo è la fase di volo in cui l'aeromobile acquista la velocità necessaria che garantisce la portanza dell'ala, quindi il sostentamento in volo, e si solleva dal suolo. Le modalità in cui avviene sono molte e dipendono dal tipo di aeromobile, dalla lunghezza della pista di decollo, dall'intensità e direzione del vento e dalla densità dell'aria, che a sua volta è determinata dalla temperatura al suolo e dall'altitudine dell'aviosuperficie o aeroporto.

