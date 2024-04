La Soluzione ♚ Il padre scrisse Kean

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Il padre scrisse Kean. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : DUMAS

Curiosità su Il padre scrisse kean: 1950, ricciardi; kean ovvero genio e sregolatezza, traduzione di g. petriccione, milano 1955, rizzoli. spesso alexandre dumas padre è considerato uno... Alexandre Dumas, spesso chiamato Alexandre Dumas padre per distinguerlo dal figlio omonimo (Villers-Cotterêts, 24 luglio 1802 – Neuville-lès-Dieppe, 5 dicembre 1870), è stato uno scrittore e drammaturgo francese. Maestro del romanzo storico e del teatro romantico, ebbe un figlio omonimo, Alexandre Dumas, anch'egli scrittore. È famoso soprattutto per i capolavori Il conte di Montecristo e la trilogia dei moschettieri formata da I tre moschettieri, Vent'anni dopo e Il visconte di Bragelonne. Dai suoi libri sono stati tratti numerosi adattamenti cinematografici e televisivi. Le sue ceneri furono trasferite al Panthéon di Parigi il 30 novembre ...

