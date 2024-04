La Soluzione ♚ La Musa della danza

La soluzione di 9 lettere per la definizione: La Musa della danza. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TERSICORE

Curiosità su La musa della danza: Specializzazione di ciascuna musa nei vari generi, in modo che potessero essere invocate singolarmente per esercitare la loro ispirazione e protezione... Tersìcore (AFI: /ter'sikore/; letterariamente Terpsicore; in greco antico: e, Terpsichóre; in latino Terpsichore) è una delle nove muse della mitologia greca. È la protettrice della danza. Solitamente viene raffigurata con abiti simili a quelli degli aedi e coronata con foglie di alloro sempre intenta a trarre accordi con le dita affusolate nel suo strumento. Il suo nome viene dal greco antico tp, térpo (" dar piacere, rallegrare ") e o, chorós ("danza"). Da Tersicore viene la parola tersicorèo che significa "legato alla danza". È solitamente rappresentata seduta, mentre suona una lira, accompagnando con la sua musica le ...

