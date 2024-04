La Soluzione ♚ Memoriale del 1935 di Mario Soldati

La soluzione di 17 lettere per la definizione: Memoriale del 1935 di Mario Soldati. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : AMERICA PRIMO AMORE

Curiosità su Memoriale del 1935 di mario soldati: Primi giorni di dicembre, in circostanze mai chiarite, un combattimento tra italiani ed etiopi costò la vita a 150 soldati etiopi e a 50 soldati italiani... America primo amore è uno dei più celebri libri di Mario Soldati, pubblicato nel 1935. L'opera raccoglie i reportages, riveduti, pubblicati durante la sua permanenza negli Stati Uniti: è l'occhio emozionato di un giovane italiano proveniente dall'Italia fascista, la felicità di scordare la retorica e il conformismo imperanti durante la dittatura.

