La Soluzione ♚ Il Matt di Sopravvissuto - The Martian

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Il Matt di Sopravvissuto - The Martian. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : DAMON

Curiosità su Il matt di sopravvissuto - the martian: sopravvissuto - the martian (the martian) è un film del 2015 diretto e prodotto da ridley scott. basato sul romanzo l'uomo di marte del 2011 di andy weir... Matthew Paige Damon, detto Matt Damon (Cambridge, 8 ottobre 1970), è un attore, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense. Spesso impegnato in ruoli di comprimario, Damon ha lavorato con importanti registi del cinema moderno (tra gli altri, Martin Scorsese, Clint Eastwood, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, Ridley Scott, Christopher Nolan, Gus Van Sant, Robert Redford, i fratelli Coen, Steven Soderbergh e Cameron Crowe), passando dalla commedia brillante (la trilogia Ocean's) ai film d'azione (ha interpretato il protagonista nella saga di Jason Bourne), fino al western moderno (Geronimo, Il Grinta). Nel 1998 vince insieme ...

