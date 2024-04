La Soluzione ♚ La madre dei Titani

La soluzione di 3 lettere per la definizione: La madre dei Titani. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : GEA

Curiosità su La madre dei titani: Vedi titani (disambigua). i titani (in greco antico: tte, titánes; singolare: tt) sono, nella mitologia e nella religione greca, gli dei più antichi... Gea o Geo o Ge (in greco antico: G, Gh), oppure Gaia (in greco ionico e quindi nel greco omerico Gaa Gàia), è, nella religione e nella mitologia greca, la dea primordiale, quindi la potenza divina, della Terra. Dea primigenia dall'inesauribile forza creatrice è considerata nella religione greca l'origine stessa della vita. Fu madre di molti figli, tra cui Urano (il cielo), Ponto (il mare), e i dodici Titani, a loro volta progenitori degli dèi Olimpici. Corrisponde alla romana Tellus.

