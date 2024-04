La Soluzione ♚ La madre della Vergine

La soluzione di 4 lettere per la definizione: La madre della Vergine. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ANNA

Curiosità su La madre della vergine: Aggiunge la genealogia di gesù dal ramo paterno e materno. alla vergine maria è dedicata una sura nel corano, anche per l'islam essa è madre vergine di gesù... Anna è un nome proprio di persona italiano femminile.

