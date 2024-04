La Soluzione ♚ Ludovico celebre pianista contemporaneo

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Ludovico celebre pianista contemporaneo. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : EINAUDI

Curiosità su Ludovico celebre pianista contemporaneo: ludovico maria enrico einaudi (torino, 23 novembre 1955) è un compositore e pianista italiano. si è formato al conservatorio giuseppe verdi di milano avendo... Luigi Numa Lorenzo Einaudi (Carrù, 24 marzo 1874 – Roma, 30 ottobre 1961) è stato un politico, economista e giornalista italiano, secondo Presidente della Repubblica Italiana (il primo ad essere eletto dal Parlamento italiano). Fu membro dell'Assemblea Costituente. Intellettuale ed economista di fama mondiale, Luigi Einaudi è considerato uno dei padri della Repubblica Italiana. Ebbe tre figli, Giulio (che fondò la famosa casa editrice che porta il suo nome, la Giulio Einaudi Editore), Roberto (ingegnere e imprenditore) e Mario (politologo e docente universitario). Vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze, del tesoro ...

