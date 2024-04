La Soluzione ♚ Il lago di Omegna

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Il lago di Omegna. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ORTA

Curiosità su Il lago di omegna: – se stai cercando il cognome italiano, vedi omegna (cognome). omegna (omegna in piemontese afi: /u'ma/) è un comune italiano di 14 311 abitanti in... Orta San Giulio (Òrta in piemontese e in lombardo) è un comune italiano di 1 136 abitanti della provincia di Novara in Piemonte. Fa parte del circuito dei borghi più belli d'Italia ed è insignito della bandiera arancione da parte del Touring Club Italiano.

