La soluzione di 7 lettere per la definizione: Immaginetta sacra. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SANTINO

Curiosità su Immaginetta sacra: Un'apposita spilla d'oro. il sangue fuoriuscito viene usato per imbrattare un'immaginetta sacra a cui in seguito viene dato fuoco mentre il nuovo affiliato la tiene... Anthony Carelli, meglio conosciuto con il ring name Santino Marella (Mississauga, 14 marzo 1974), è un wrestler, ex artista marziale misto e attore canadese di origini italiane. In WWE ha detenuto due volte l'Intercontinental Championship, una volta lo United States Championship e una volta il WWE Tag Team Championship (con Vladimir Kozlov); è stato inoltre l'unico uomo a partecipare sia al Royal rumble match maschile sia a quello femminile.

