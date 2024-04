La Soluzione ♚ Imbarcazioni di lusso

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Imbarcazioni di lusso. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PANFILI

Curiosità su Imbarcazioni di lusso: Costruzione di yacht di lusso e navi militari tra cui le schnellboote realizzate per la kriegsmarine durante la seconda guerra mondiale. tra le imbarcazioni militari... Con il termine pànfilo o yacht (AFI: ['jt]) vengono indicate nell'uso comune unità da diporto di varie dimensioni e peso, aventi alloggi confortevoli e, spesso, allestimenti eleganti. Non esiste tuttavia una precisa individuazione nella normativa ufficiale. La parola yacht deriva dall'olandese jacht, che significa "caccia". Nelle marine militari nordiche del XVII secolo, questo tipo di unità leggera e veloce aveva funzioni sia esplorative sia di trasporto. Le aziende produttrici hanno l'obiettivo di rendere questi tipi di imbarcazione molto veloci, leggeri e maneggevoli. Il fatturato della produzione italiana in questo settore ammonta a ...

