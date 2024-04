La Soluzione ♚ Imbarcazioni con più scafi

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Imbarcazioni con più scafi. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TRIMARANI

Curiosità su Imbarcazioni con piu scafi: Di riferimento. il catamarano è una imbarcazione appartenente alla categoria dei multiscafo, formato da due scafi collegati da una struttura di collegamento... Il trimarano è un'imbarcazione costituita da tre scafi. Insieme ai catamarani e ai "proa" appartiene alla classe dei "multiscafi". I tre scafi possono essere collegati tra loro tramite appositi "bracci" di collegamento ovvero mediante una configurazione della coperta interamente pontata. Usualmente lo scafo centrale è di maggiori dimensioni rispetto ai due laterali - detti "galleggianti laterali" - la cui funzione è di assicurare la stabilità trasversale del mezzo. Seppure la propulsione possa essere sia a vela che a motore, sono forse i primi i trimarani più noti grazie all'elevate prestazioni che li caratterizzano rispetto alle barche a ...

