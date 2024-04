La Soluzione ♚ Giunge in primavera

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Giunge in primavera. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : APRILE

Curiosità su Giunge in primavera: Femmina che si farà attirare in uno dei nidi preparati dal maschio vi deporrà dalle 4 alle 8 uova, quando giunge la primavera. la nidiata è svezzata da entrambi... Aprile è il quarto mese dell'anno in base al calendario gregoriano, il secondo della primavera nell'emisfero boreale e dell'autunno nell'emisfero australe. Conta 30 giorni e si colloca nella prima metà di un anno civile.

